Először túlsúllyal, majd anorexiával küzdött.

Fotó: MTVA

Kilenc év és 1739 adás után elköszönt a Duna nézőitől Dióssy Klári. Mint kiderült, a műsorvezető új kihívásokra vágyik, de a követői továbbra is találkozhatnak vele a Kossuth Rádió Délelőtt című műsorában. A Ridikülben január 7-től Kocsis-M. Brigitta várja a pszichológiai, a mentálhigiénés és a lelki fejlődést célzó témák iránt érdeklődőket.

A talk-show új háziasszonya feladatának tekinti, hogy példát mutasson másoknak, ezért döntött úgy, hogy élete legnehezebb időszakáról vall, bebizonyítva, akarattal és kitartással minden élethelyzetből fel lehet állni. Most a Storynak őszintén mesélt arról, hogy egész élete során küzdött a plusz kilókkal, és hosszú út vezetett odáig, míg elérte az áhított külsőt.

„Nagyon túlsúlyos gyerek és kiskamasz voltam, testnevelésből fel is mentettek. 13 évesen 95 kilót nyomtam, ami miatt rengeteg megaláztatás ért, de ezek tettek azzá, aki ma vagyok. Az, hogy hízásra hajlamos vagyok, részben genetikai örökség, de a pajzsmirigy-alulműködésem eredménye is. És bármennyire zavart már kisgyerekként is, tizenévesen még nemigen tudtam, hogy kell megtartani a súlyomat. A saját magam erejéből, koplalással fogytam le alig fél év alatt negyvenöt kilót, majd jött az anorexia. 15 éves korom óta azonban tartom a súlyomat, de elég egy apró lazítás, és máris elindul a mérleg nyelve. Az évtizedek alatt hozzászoktam, és megtanultam azzal együtt élni, hogy mindig figyelnem kell a táplálkozásra” – mesélte a tévés, aki most már nagyon jól érzi magát a bőrében