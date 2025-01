Öt év után szakítottak a párjával.

Bár kapcsolatuk már fél évvel ezelőtt zátonyra futott, az csak tavaly december elején derült ki, hogy szakított Kamarás Norbert és Kármán Odett, akik 2021-ben a Nyerő Párost is megnyerték. A fiatalok még az RTL-en futó Éjjel-nappal Budapest forgatásai alatt ismerkedtek, majd hamar egymásba szerettek. Mint utólag kiderült, öt együtt töltött év után azért szerettek volna csendben elválni, mert nem voltak biztos a kapcsolatuk lezárásában.

A műsorvezető ezúttal a Storynak mesélt arról, hogyan viseli a szakítást, és sikerült-e új életet kezdenie. Kamarás jelenleg a munkába temetkezik, illetve a budapesti lakását rendezgeti. Korábbi szerelmével abban állapodtak meg, hogy a közös kutyájuk, Mudy vele maradhat.

– magyarázta Kamarás, aki annak ellenére, hogy a kezdettől fogva feltalálja magát, azt nem tagadja, hogy furcsa a kedvesének hiánya.

Mégis öt évről beszélünk, és mi sülve-főve együtt voltunk. De előtte három évig szingli voltam, amivel az égvilágon semmi bajom nem volt. Akkoriban kérdeztem is a pszichológust, hogy ez normális? Mármint hogy körülöttem mindenki attól szenved, hogy egyedül van, míg én tök jól elvagyok, és hogy le tudnám élni így az életem. Azt mondta, igen, és szuper, hogy párkapcsolat nélkül is teljesnek érzem magam. De hogy most mi lesz, azt nem tudom. Nem vagyok még túl a szakításon. És nem is állok készen az ismerkedésre! Arról nem is beszélve, hogy Odett nagyon magasra tette a lécet. Meglátjuk.