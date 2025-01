Brooke Shields-et a minap akkor kapták lencsevégre a lesifotósok, amikor egy promovideót forgatott New Yorkban a Times Square-en. Az 59 éves színésznő – akinek hamarosan megjelenik újmemoárja, amely a Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman (Brooke Shieldsnek nem szabad megöregednie: Gondolatok az öregedésről nőként) címet kapta – a jelek szerint azt sem bánta, hogy a rövid jelenetet gyenge hóesésben kellett felvennie, miközben egy nő kérdéseket tett fel neki. Feltehetően ezért is volt szükség arra, hogy a forgatáson igazítsák a haját és a sminkjét.

A lesifotósok persze a szem-sminkigazítást is megörökítették, A kék lagúna című film sztárjára azonban az egyik felvételen alig lehet ráismerni grimasza miatt.