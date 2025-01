Szívszorító fotókon mutatta meg, mi maradt a tűz után.

Az Egyesült Államokban élő magyar szupermodell, Pillmann Lívia a minap az Instagram-oldalán számolt be arról követőinek, hogy az ő otthonát is elérte a szinte megfékezhetetlen Los Angeles-i tűzvész. A modell, aki A Konyhafőnök 2018-as szériájából is sokaknak ismerős lehet, több fotót is mutatott arról, mi minden megsemmisült a tűzben, beleértve teljes ingatlanát és autóját is.

A Palisades-tűz pusztítása. Még mindig nem hiszem el, ami történt. Nehéz szívvel osztom meg a hírt a közelmúltban történt tűzvészről, amely elpusztította az otthonunkat. Nehéz szavakat találni, amikor az ember ilyesmivel szembesül. A lángok sok mindent elvittek, de mi ragaszkodunk az emlékekhez, amelyek a szívünkben élnek tovább

– írta a lapozható bejegyzésében Pillmann Lívia, amelyet a Blikk vett észre.

Szívszorító, de egyben emlékeztet az élet törékenységére és a legnehezebb pillanatokban fellelhető erőre is. Köszönöm mindenkinek, aki szeretettel és támogatással fordult hozzánk. Napról napra haladunk, és hihetetlenül hálásak vagyunk azokért az emberekért, akik törődnek velünk

– emelte ki a modell.