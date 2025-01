Hatalmas a boldogságuk.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Ahogy azt az Indexen is megírtuk, csütörtök délelőtt újságolta el az örömhírt Krausz Gábor: a Maldív-szigeteken eljegyezte szerelmét, Mikes Annát, aki boldogan mondott igent. Mint ismert, a sztárséf és a profi táncos a Dancing with the Stars negyedik évadában találtak egymásra, majd az Ázsia Expresszben is próbára tették a szerelmüket. Most a táncművész először posztolt, amióta kedvese megkérte a kezét, és megköszönte a rengeteg gratulációt, amit kaptak.

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a gratulációkat, köszönjük, hogy vagytok!

– fejezte ki a háláját Instagram-történetében Mikes Anna.