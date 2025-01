Humoros videó bizonyítja, hogy a 66 éves színésznő ugyanúgy aerobicozik és tekeri a csípőjét, mint 40 évvel ezelőtt.

Hatalmas port kavart a napokban, hogy Jamie Lee Curtis újraalkotta az 1985-ben megjelent filmje, az Ingerlő idomok (Perfect) egyik ikonikus, csípőtekerős jelenetét. A magyar felmenőkkel rendelkező színésznő a romantikus dráma említett jelenetében aerobikórát ad egy csíkos tornadresszben, mely a jelek szerint mai napig jó rá, az új, humorral tűzdelt verzióban ugyanis azt öltötte magára.

A 66 éves Oscar-díjas színésznő a felvételen azonban nem a filmben eredetileg szereplő John Travoltával látható, aki februárban tölti be 71. életévét, hanem a The Tonight Show című talkshow házigazdájával, Jimmy Fallonnal, akinek nem kell kétszer mondani, hogy poénkodjon. Jamie Lee Curtis egyébként a műsorban legújabb filmje, The Last Showgirl miatt vendégeskedett, de a Los Angelesben pusztító tűzről is említést tettek.

Az alábbi felvételen látható jobban, hogy a színésznő alig változott 1985 óta, sőt, kirobbanó formának örvend.

(via New York Post)