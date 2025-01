Vasvári Vivien október végén tudatta, hogy negyedik gyermekét hordja a szíve alatt, akit férjével, Bodnár Zsigmonddal már nagyon várnak. A csöppség a második közös babájuk, ám a hatodik gyermek lesz, akit közösen nevelnek majd.

A családanya már azt is megosztotta követőivel, hogy kisfiút vár, ám úgy tűnik, korábbi terhességeihez képest ez a várandósság most okoz neki néhány kellemetlenséget. Mint azt a közösségi oldalán elárulta, ezúttal is kijöttek a visszerek a lábán, de a dereka is fáj.

Megint kijött és most mindkét lábamon. Pedig az egyiken már Colin születése után megcsináltattam a lézeres műtétet. Viszont most nem csak ez a probléma, hanem a derekam annyira fáj, hogy sikítva ülök le, vagy állok fel a székről. Valami vagy be van csípődve vagy valamit nyom a baby. Vagy csak az, hogy nagyon megterhelem magam. Nem tudni, de remélem nem sokáig lesz ez, mert tényleg nagyon fáj

– vallotta be a Blikk szerint a családanya a korlátozott ideig elérhető történetében, aki ennek ellenére is helyt áll.