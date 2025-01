A házasodós reality után fordult komolyabbra a kapcsolatuk.

A Házasság első látásra második évadában Balázs Ramóna és Rácz Miklós számára idő előtt véget ért a kísérlet, a 31 éves salgótarjáni nő és a 40 éves soproni vállalkozó ugyanis a válás mellett döntöttek, azaz feladták a párkereső realityt, miután nem találták a közös hangot. Arra, hogy kapcsolatuk tiszavirág-életű lesz, rögtön az esküvőn voltak jelek, a férfi ugyanis már az oltárnál kiakadt, amikor megtudta: jövendőbelijének gyermeke van, pedig akkor még meg sem pillantották egymást. Rami mindeközben olyan férjre vágyott, aki a 8 éves kislányával, Norinával együtt elfogadja őt.

Bár a felek közös megegyezéssel léptek ki a vakon kötött házasságból, Rami nem titkolta, hogy csalódott férjében, miután az azt hazudta neki, munkaügy miatt lesz távol, ám utóbb kiderült, hogy igazából Horvátországba utazott a forgatás ideje alatt az egyik lánybarátjával és asszisztensével, a 25 éves Ginával. Mint azt Miki később bevallotta, a válás után nem kesergett sokáig, hamar új párja lett: Ginával jött össze.

Időközben Rami is túltette magát a váláson. A 31 éves salgótarjáni nő, akiről érdekesség, hogy területvédelmi tartalékos, először nyilatkozott arról, hogy megtalálta a boldogságot egy olyan férfi oldalán, aki nem bánja, hogy gyermeke van.

„Norinával mindent megbeszélünk, fontos számomra a véleménye. Ugyanakkor nem új apukát kerestem neki, de az nagyon fontos, hogy olyan párom legyen, aki nemcsak elfogadja, hanem szereti is a gyerekemet. Szerencsére éppen egy ilyen férfival sodort össze a sors” – osztotta meg a Meglepetés magazinnal Rami, hozzátéve, párját, Szabolcsot régóta ismeri, szerelmük barátságból szövődött. A férfi a házasodós realityben való szereplésben is támogatta őt, jóllehet nem értett egyet vele, ráadásul Norinával is jól kijön.

A reality után fordult komolyabbra a kapcsolatunk, és most már bátran mondhatom: ez bizony szerelem! Sokan talán azt hitték, hogy a házassági kudarc után elment a kedvem a párkapcsolatoktól, mert nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettem volna, de ez nem igaz. Minden férfi más, és az, hogy Mikivel nem sikerült a házasságom, még nem jelenti azt, hogy máshol ne találhatnám meg a boldogságot. Reménykedtem, nyitott maradtam, és milyen jól tettem! Szabolcs igazi férfi, aki nem akar irányítani, de mégis biztonságban vagyok mellette

– idézte a Blikk Ramit, aki már össze is költözött új párjával: Salgótarjánból Budapestre bútoroztak, amit előre megterveztek, a változásra pedig Norinát is felkészítették.

„A párom ragaszkodott hozzá, hogy egy új, közös lakásban kezdjük el az életünket, és én ezzel tökéletesen egyetértettem. Jó érzés, hogy olyan férfi van mellettem, akivel ugyanaz a célunk, támogat, és érzelmi biztonságot is nyújt. Bár nagy vállalás volt a költözés, nem aggódtam, mert tudtam, ugyanazt akarjuk: egy közös otthonban: boldog családi életet élni. […]