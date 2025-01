Sűrű éven van túl a színésznő.

Szabó Zsófi követői kérdéseire válaszolt a minap Instagram-oldalán, ahol számos támogató hangvételű üzenetet is kapott. Elmondta, hogy sok minden történt a tavalyi évében, és testileg-lelkileg elfáradt, úgyhogy most töltekezik és kevésbé van jelent a közösségi médiában is.

A színész-műsorvezető egyik követője megjegyezte, hogy kedveli, amikor bátorító üzeneteket oszt meg Istennel kapcsolatban. Szabó ezután elmagyarázta, hogyan került közel Istenhez: 2024 elején már nagyon sokat szorongott, hiába alakult jól a karrierje és volt rendben a magánélete, pánik és félelem lett rajta úrrá, ami fölött nem tudott uralkodni.

Amióta támaszra leltem ezekben az igékben és Isten a mindennapjaim része, minden, ami történik, elfogadhatóbb. És a félelemmel könnyebben nézek szembe

– idézte a 24.hu Szabó Zsófit, aki hozzátette: hogy követőivel megoszthatja ezeket, az még felemelőbb érzés neki.