A mesterfodrász belefogyott a szakításba: 12 kilót adott le.

Bár Zsidró Tamás korábban azt nyilatkozta, hogy szerelmében, Petronellában megtalálta azt a nőt, akit keresett, és az újraházasodástól sem riadt volna vissza, mostanra mégis véget vetettek a románcnak. A mesterfodrász néhány hete erősítette meg, hogy szakított Petronellával, akivel három éven át alkotott egy párt. Már a karácsonyt is külön töltötték.

„Ez egy elég friss dolog még. Valahogy az ünnepek előtt történt... Ráadásul akkortájt le is betegedtem, és nem akartam, hogy a fiaim elkapják, úgyhogy a 2024-es karácsonyt jórészt egyedül töltöttem. Utólag pótoltuk az ünneplést” – mesélte a Best magazinnak a hajszobrász, aki a szakítás okairól csupán annyit mondott:

Noha Zsidró nem boldog, de a jelek szerint azonban nem is kesereg.

Néha azt mondom, kell és jó is egy kis magány. Nyilván soha nem jó dolog egy szakítás, de mint mindent, ezt is túl lehet és túl is kell élni. Ez van. És nyitott vagyok, hogy ismét társra leljek