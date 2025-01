Krausz Gábor előre megtervezte, hol teszi fel a nagy kérdést, aztán meggondolta magát.

Alig kezdődött el az új év, amikor befutott az év első sztáreljegyzésének híre: Krausz Gábor kérte meg Mikes Anna kezét, a táncos pedig igent mondott, így a Maldív-szigeteki nyaralásról menyasszonyként és vőlegényként tértek haza a 2023-as Dancing with the Stars győztesei.

A sztárséf elárulta, nagyjából fél évvel ezelőtt fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy lánykéréssel kezdené a januárt.

„Első lépésként a gyűrűt terveztettem meg és készíttettem el, ami egyébként éppen az ünnepek előtt lett kész. Elég sok fejtörést okozott nekem, mert úgy kellett elrejtenem, hogy Anna még csak véletlenül se találja meg, miközben épp rejtekhelyet keres a karácsonyi ajándékomnak” – kezdte a Hot! magazinnak Krausz, hozzátéve: otthon aztán többször is új helyre dugta az ékszert, annyira félt a lebukástól, de végül sikerült úgy kicsempésznie azt a nyaralás helyszínére, hogy párja egyáltalán ne vegye észre.

„Abban biztos voltam, hogy a Maldív-szigeteken minden négyzetméteren belebotlunk egy meseszép, lánykérésre tökéletesen alkalmas helyszínbe, de bevallom, előre elterveztem, hogy egy óceánparti étterem asztalánál ülve, a naplementében veszem majd elő a kis dobozkát. Meg is találtam a helyszínt, le is foglaltam az asztalt, de ahogy közeledett az a bizonyos este, arra jutottam, hogy mégsem az lesz a megfelelő hely és pillanat. Annyira adta magát, hogy attól tartottam, Anna számít rá, és nem lesz elég érzelmes és megható a lánykérés.”

Krausz végül egy szigetbejárós biciklis túrán megtalálta az ideális helyszínt, ahová később rafinált csellel csalta vissza a táncosnőt.

„Olyan partszakaszt pillantottunk meg, amilyeneket csak a nagy romantikus hollywoodi filmekben láttunk addig.

Anna szeme ragyogott, én pedig abban a pillanatban tudtam, hogy megvan a tökéletes helyszín a lánykérésre.

Nem térdeltem le azon nyomban, hiszen mindenképpen azt szerettem volna, hogy megadjuk a módját, és szép ruhában legyünk a nagy pillanatban. Ezért azt javasoltam Annának, hogy másnap térjünk vissza az idilli partszakaszra, és készítsünk pár TikTok-videót. Ez remek trükknek bizonyult, hiszen így fel is tudtam venni a pillanatot, amikor fél térdre ereszkedtem Anna előtt, és feltettem a kérdést, amire szerencsére igennel felelt, így be sem égtem, és az unokáinknak is lesz mit mutogatnunk” – mesélte az újdonsült vőlegény, akinek sikerült jól meglepnie párját.

Egyáltalán nem számítottam rá. Talán azért, mert nagyon ügyesen titkolta a tervét. Egyébként egyikünk sem nyeretlen kétéves már, nyilván sok mindenről beszéltünk az elmúlt másfél évben, így szóba került köztünk az eljegyzés is. Talán ezért sem foglalkoztatott ez a kérdés napi szinten…

– vette át a szót Mikes. Szerinte a tökéletesen sikerült lánykérés emléke élete végéig elkíséri majd.

„A világ egyik, ha nem a legszebb partszakaszán készítettük a videóinkat, amikor egyetlen percre elfordultam. Mire visszanéztem, ő már előttem térdelt, én pedig… Na jó, minden részletet nem árulok el, mert szeretném, ha néhány megmaradna csak nekünk! Tulajdonképpen a kapcsolatunk nulladik percétől kezdve együtt élünk, ami lassan másfél évet jelent. Ráadásul ez a másfél év olyan intenzív volt, és annyi közös élménnyel gazdagított minket, amennyi – kis túlzással – más párok esetében öt-hat év alatt sem gyűlik össze.”

