Nagy családot szeretnének a férjével.

Férjhez ment Mahdi Said Kafiya, aki párjával, Kovács Patrickkal szeptember közepén mondták ki a boldogító igent. A szomáliai származású modell és férje az első házassági évfordulójukat viszont már hármasban ünneplik, babájukat ugyanis júniusra várják. A leendő anyuka várandósságáról a Storynak mesélt bővebben.

Nem terveztük be a családalapítást. Úgy voltunk vele, majd jön, ha úgy érzi, itt az ideje. Már azt is tudjuk, hogy kisfiunk lesz. Még nem döntöttük el véglegesen a nevét, de a Jonatán például nagyon tetszik, aminek a nemzetközi változatába szerettünk bele. Szerettünk volna egy szomáli nevet is adni neki, de mivel mindketten magyar állampolgárok vagyunk, erre valószínűleg nem lesz lehetőségünk