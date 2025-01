Remek a kapcsolatuk.

Csepregi Éva a Meglepetésnek adott interjút, melyben szó esett a nagyszerű anyós-meny kapcsolatáról is, hiszen egyetlen gyermeke Heatlie Dávid hat éve mutatta be párját, Dórit a családnak. Mint kiderült, menye pótanyukájaként szereti az énekesnőt, akit „Csepinek” becéz. A Neoton Família sztárja pozitívan emlékszik vissza arra a napra, amikor a fia bemutatta neki a választottját.

„Úgy tudom, hogy ők már bő három hónapja együtt voltak, amikor a mi első találkozásunkra sor került Dórival. Dávid persze ez alatt is mesélt nekem a barátnőjéről, és örültem, hogy a fiam boldog mellette. Az is nagyon tetszett, hogy ez egy barátságból lett szerelem. A fiatalok adtak időt egymásnak a megismerkedésre, és amikor személyesen is találkoztam Dórival, valahogy az anyai ösztönöm megsúgta, hogy összeillenek, és van jövője a kapcsolatuknak” – mondta Csepregi, akinek bevált a megérzése, a fiatalok ugyanis 2021 őszén összeházasodtak.

A szerelmesek sokáig az énekesnő szomszédságában laktak, így természetesen sokat találkoztak, közös programokat szerveztek, és évente legalább egyszer külföldre is elutaztak közösen.

A fiammal nekem mindig nagyon szoros kapcsolatom volt, naponta kétszer-háromszor is beszéltünk telefonon. Kezdetben egy picit aggódtam, és arra gondoltam, talán a menyem nem szeretné, ha Dávid a továbbiakban is ekkora figyelmet szentelne rám. Szerencsére nem ez történt. Dóri nem vert éket közénk, sőt úgy érzem, hogy lett egy lányom

– jegyzete meg Csepregi Éva.