Cameron Diaz, mondhatni, újra akcióba lendült, hosszú évek kihagyása után szerdán ugyanis újra vörös, pontosabban élénklila szőnyegre lépett. Az 52 éves színésznő a legújabb Netflix-filmje, a Back In Action című akcióvígjáték premierjére volt hivatalos Berlinben, ami azért is számít kivételesnek, mert az Annie című film 2014-es változata után 10 évre visszavonult.

Diaz a Back In Action című akcióvígjátékot Jamie Foxxszal forgatta, ezért a vörös szőnyegen több közös felvétel is készült róluk. A színészek még a rajongóikkal is megálltak néhány szelfire, de aláírást is osztogattak.

Cameron Diaz a szabadsága alatt egyszer, 2019 áprilisában is vörös szőnyegezett. A színésznő akkor azért lépett kamerák elé, mert egykori színésztársa, Lucy Liu csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán. Mint ismert, annak idején együtt szerepeltek a Charlie angyalaiban.

Diaz egyébként azért fordított hátat Hollywoodnak, hogy férjével, Benji Maddennel közös családjára fókuszálhasson. Egy lányuk és egy fiuk született béranya segítségével: Raddix és Cardinal.

(via Page Six)