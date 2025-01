Néhány nappal ezelőtt kiderült, hogy Orsi és Zoli nem maradtak együtt a forgatás után, a tűzoltó azonban egyáltalán nem kesereg. Erre utal legújabb TikTok-videója is.

Január elején véget ért a Házasság első látásra második, botrányokkal tarkított évada a TV2-n, melynek záróepizódjában kiderült, hogy Széplaki Zoltán és Oláh Orsolya egyértelműen a válás mellett döntöttek, azaz mindketten azt látták a legjobbnak, ha kapcsolatukat nem folytatják a hathetes kísérletet követően. A 36 éves egri tűzoltó és a 29 éves budapesti műkörmös házassága fölé rögtön az esküvő napján viharfelhők gyűltek: a nő már az oltár előtt állva elbizonytalanodott, az esküvői fotózás pedig csak hab volt a tortán. Zoli ugyanis mindenáron fel akarta emelni újdonsült feleségét néhány fotó erejéig, nemleges választ pedig nem óhajtott elfogadni, de egyéb szexuális megmozdulásaival is kiakasztotta Orsit.

A műkörömépítő már a nászúton levette gyűrűjét, sőt, egy alkalommal annyira felhúzta magát, hogy indulatból meg is ütötte a tűzoltót. Arra, hogy ez be fog következni, Orsi már az első adások során utalt. Később, a közös programoknak és a mélyebb beszélgetéseknek köszönhetően, ha nem is teljesen, de valamennyire rendezni tudták a köztük lévő feszültséget. Orsi a végső döntés után a közösségi oldalán is üzent exférjének, erősen utalva arra, hogy mindketten hibáztak házasságukban. A körmös kiemelte: sokáig fortyogott benne a düh, ez azonban mára elillant. Azonban a jelek szerint a mindig jó kedélyű Zoli sem kesereg.

A tűzoltó az utóbbi időben igen aktív lett a TikTokon, ahová többnyire humoros tartalmakat posztol. A minap például annak apropójából készített videót a budapesti Westend bevásárlóközpontban, hogy Orsi nem engedte, hogy felemelje esküvői fotózásuk alkalmával. Zoli a plázában vásárló fiatal nőket kérte meg arra, hadd emelje fel őket poénból, ahogy ő fogalmazott, letudva ezzel egy életre a bakancslistás dolgait. Érdekesség, hogy a felvételt a házasodós reality másik szereplője, Tóth Gergely készítette, akinek Nagy Renátával köttetett házassága szintén válással végződött.

Szeretnék élni nagy fétisemnek, szeretném felemelni a nőket egy fotó erejéig. Muszáj pótolnom! És most előre bepótolom, hogy a következő esküvőnél már ne legyen ezzel probléma. Letudom most egy életre

– mondta nevetve a tűzoltó, aki több nőt is felemelhetett, ám kérésére nem mindenki bólintott rá. Zoli fejében egy ponton az is megfordult, talán a férfiakat is meg kellene állítania néhány szóra, de a próbababákon is elgondolkozott. A párkapcsolati reality szereplője végül 10 nőből hetet tudott a karjaiba kapni.