A csontkovács a minap felvállalta, hogy fülig szerelmes, ezt pedig exfelesége, Renáta nem tudta szó nélkül hagyni.

Miután a Házasság első látásra című realityben köttetett frigye nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, Tóth Gergely úgy döntött, hogy egy ideig jegeli az ismerkedést és a randizást, a szerelem azonban éppen akkor kopogtatott be szíve ajtaján, amikor a legkevésbé számított rá. A 30 éves csontkovács elárulta: újra boldog, a Tények Plusz csütörtök esti riportjában vállalta fel, hogy fülig szerelmes.

Úgy alakult, hogy végül most már van, aki megdobogtatja a szívemet. […] Sokszor kérek az élettől, igyekszem mindig pontosan megfogalmazni minden téren, hogy mit szeretnék, akár üzletileg, akár párkapcsolatszinten. Amit elmondtam a műsorban is, hogy milyen párt szeretnék, én úgy látom, hogy ezt lehet meg is kaptam. Teljesen, akit kértem, pontról pontra

– újságolta el a realityszereplő, aki párját egyelőre nem mutatta meg, ám kapcsolatukról szívesen megosztott részleteket. Megismerkedésükről elmondta: párja nem akart nőként beszélgetést kezdeményezni üzenet formájában, a fiatalember egyik, Instagramra kitett történetére azonban reagált. Ekkor kezdtek el beszélgetni, egy hónap chatelés után pedig személyesen is találkoztak.

– jelentette ki a csontkovács, utalva arra, hogy a forgatás és a műsor képernyőre kerülése között fél év telt el, így fontos volt, hogy ne derüljön ki, milyen vége lesz Reni és Geri házasságának. Mint ismert, bár a csontkovács reménykedett abban, hogy a műsorban a párkapcsolati szakértők segítségével kompatibilis párt talál magának, felesége elzárkózott tőle. A fiatal könyvelő már az esküvőkor kijelentette, hogy arculcsapásként érte, hogy férje vörös hajú, de a nászút és az azt követő időszak is a drámázásé volt. Aztán a közös programoknak köszönhetően fordult a kocka: amikor Reni nyitni kezdett, Geri inkább egy másik feleség, Rami felé húzott. Bár a csontkovács rájött, hibát követett el, a kapcsolatot nem tudták megmenteni, végül egyértelműen a válás mellett döntöttek.

Keddi nap már hivatalosan is elváltam , megvolt a bírósági tárgyalásunk. Nagy volt az öröm, nyilván. Nem azt mondom, hogy ettől függött a dolog, de azért felsóhajtott a kedves hölgy, mondta, hogy »akkor most már házasodhatsz újra…« Megkaptam ezt is…

– mesélte Geri, hozzátéve, oltár elé állna-e még egyszer.

Most egy olyan nő mellett vagyok, aki még több is, mint akit valaha várhattam, így elég közelinek gondolom ezt a dolgot. Most kezdtük, és már most minden nagyon jó, pedig még nem is »tanultuk« meg egymást… Esélyt látok arra, hogy újra legyen valami hasonló vonal.