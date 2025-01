Hatalmas a boldogságuk.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Veréb Tamás, az egykori Sztárban Sztár-győztes idén januárban érezte elérkezettnek az időt arra, hogy megkérje kedvese, Koltai Vivien kezét. A Sztárboxot is megjárt színész a napokban Ausztriába utazott kedvesével, ott került sor eljegyzésükre, amelyről a Borsnak mesélt. Mint kiderült, a szerelmesek kezdetektől fogva nagyon türelmesek voltak egymással, tehát szó nem volt arról, hogy bármelyikük is nyomasztotta volna a másikat az egybekelés témájával. A színész kedvese ugyanakkor házasságkötőként is dolgozik, így olykor akarva-akaratlanul is elkezdtek beszélni a házasságról.

Fél éven át érlelődött bennem a döntés. Most már tudom, hogyan működöm, mire vágyom, tudom, mit akarok egy kapcsolattól. Átgondolt, érett döntés volt részemről, hogy megkértem Vivien kezét

– mondta Veréb Tamás, aki szerint sokan túl gyorsan esnek át a jegyesség időszakán, pedig az esküvőszervezést egy csodaszép időszaknak tartja.

Bár a legtöbb férfi a lánykéréskor előrukkol egy szép, romantikus beszéddel, a színész esetében ez nem így volt.