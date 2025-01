Szabó Dávid percek alatt kellett elhagyja az otthonát.

Több ezer otthon és számos üzlet vált a Los Angeles-i tűzeset martalékává az utóbbi napokban, ami mások mellett a térségben élő Vajna Tímeát és Budavári Fülöpöt is aggodalommal töltötte el. Mint kiderült, az X-Faktor egykori felfedezettje, Szabó Dávid is már évek óta az Egyesült Államokban él, aki néhány nap múlva Magyarországra érkezik. Hamarosan ugyanis koncertturnéra indul az Oltári srácok koncertváltozatával Dolhai Attilával, Mészáros Árpád Zsolttal, Kerényi Miklós Mátéval és Serbán Attilával. Az elmúlt napok borzalmas eseményeiről a Storynak nyilatkozott az utazása előtt.

„A tűzvész nagyon nehéz helyzet volt. Kedden indult el a tűz, itt nálunk 140-150 km/órás szelek voltak, és szerdára már az összes hírcsatornán azt lehetett látni, hogy ég a város. Én délután négykor úgy döntöttem, hogy egy picit kikapcsolom a tévét, lenémítom a telefont, és próbálok az Oltári srácokra. Van egy közös Facebook-csoportunk, ahova a srácok töltik fel a videókat nekem, és azokat nézve zárkózom fel a koreográfiákban. Egy óra múlva visszakapcsoltam a telefont, és addigra nem fogadott hívások, üzenetek vártak barátoktól, hogy: »Figyelj, jól vagy, minden oké?«” – idézte fel Szabó, aki kezdetben nem értette a pánikot, majd bekapcsolta a híradásokat, és akkor látta, hogy tőle öt sarokra ég a Hollywood Hills.

Rá három percre kaptam az üzenetet, hogy evakuálják a körzetet, ahol lakom, úgyhogy el kellett hagyni a lakásomat. Nem is tudom szavakban megfogalmazni azt az érzést. Volt bennem pánik, de természetesen próbáltam tíz másodperc alatt lenyugtatni magam. Vettem egy nagy levegőt, átgondoltam, mi az, ami fontos, mit kell összepakolni, és abban a pillanatban el is indultam.

Később aztán kiderült, a fiatal művész a szerencsések közé tartozott, mert a környező tüzet tulajdonképpen 5-6 óra alatt sikerült megfékezni, úgyhogy haza tudott menni még aznap este.

– fogalmazott Szabó Dávid, akinek szintén vannak barátai, akiknek teljesen leégett a házuk, és egy élet munkáját veszítették el.

Tudom, hogy hat-hét évig spóroltak, hogy ezt a házat összerakják, és most mindenük leégett. Iskolák váltak a tűz martalékává, ahova a gyerekeik járnak iskolába, élelmiszerboltok, ahova minden héten bevásárolni mentek. Hatalmas lelki trauma nekünk még csak nézni is, és hát pláne nekik, akik ezt át is élik. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és még mindig tart