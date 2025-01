A VV-győztes büszke a teljesítményére.

Letette a poharat Karnics Krisztina, számolt be követőinek egy őszinte TikTok-videóban. A ValóVilág 11. évadának győztese előző bejegyzéséhez hozzászólva elárulta, az alkohol szerves része volt a tinédzserkorának, ezzel próbálta ugyanis oldani a szorongását, így viszont sok olyan helyzetet teremtett, amire nem volt büszke. Ennek viszont most vége.

„129 napja nem iszom, ez négy hónap és egy hét. Most már itt az ideje, hogy a józanságról meséljek, mert amit most érzek, az egy hihetetlen dolog. Egy olyan erő, egy olyan tisztánlátás ütötte fel a fejét az életemben, amire mindig is szükségem lett volna, hogy ne magamat hibáztassam újra és újra” – kezdte a tetováló, hozzátéve: sosem fordult elő ilyen, hogy ennyire tudatosan figyelt volna magára korábban, holott volt, hogy a poklok poklát is megjárta. Nemcsak sokan bántották őt, de el is hitte, hogy ezeknek az embereknek igazuk van, szégyellte, bántotta magát emiatt. Amióta nem iszik, máshogy látja a dolgokat.

„Jobban érzem magam. Most már tisztában vagyok a saját értékeimmel, emlékszem mindenre. Képviselek egy olyan erőt, amit a józan gondolkodásnak köszönhetek, éber vagyok. Rám többé nincs hatással semmi, ezentúl senki sem fog tudni letaszítani engem arról a kis hegyről, amin vagyok, ahova felküzdöttem magam.

Megugrottam egy olyan szintet, amire négy hónapja még nem hittem, hogy képes leszek.

Mindenkinek csak ajánlom a józan életet, mert higgyétek el, szuper érzés” – folytatta Karnics, aki nemcsak az alkoholt, de a mérgező kapcsolatokat, embereket is kiiktatta az életéből. Videója alatt több követője is biztatta őt, míg mások arról számoltak be, ők sem isznak már egy ideje, Kriszti tapasztalataiból inspirálódva.

(via Ripost)