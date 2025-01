Nem csak saját családjának, másoknak is szeretne segíteni vele.

Még tavaly év végén került kórházba Horváth Éva, miután súlyos motorbalesetet szenvedett Balin. Az egykori modellt Indonéziában és Magyarországon is megműtötték, jelenleg is egy fővárosi kórházban lábadozik. Mivel felépülése sok időt vesz igénybe, a kétgyermekes anyuka nemrég arról kérdezte Instagram követőit, mivel üsse el a szabadidejét a kórteremben feküdve.

Szombat délután aztán egy 24 óráig elérhető videóban osztotta meg, mire jutott a kérdéssel kapcsolatban.

Rengeteg hasznos üzenetet küldtetek nekem, a választásom végül a természetgyógyászatra esett

– kezdte Horváth, akinek két alapmodult kell elsajátítania ahhoz, hogy fitoterapeuta lehessen. Ebbe már bele is fogott, követőinek tankönyvét is megmutatta.

„Aki követ az oldalamon, tudja, hogy eddig is nagyon szerettem a növényeket. Otthon van egy hatalmas kertem, amelyben zöldséget, illetve gyümölcsöt termesztek. Egyébként szerintem rengeteg gyógynövény is megtalálható otthon, csak eddig nem ilyen szemmel néztem rájuk, mint fitoterapeuta, és nem használtam fel őket. Most viszont tudok majd másoknak is segíteni, magamon is tudok segíteni és az egész családomon is” – árulta el a kétgyermekes édesanya.

(via Blikk)