A zenélés ugyanakkor az élete része maradt.

Fotó: Szécsi István / Velvet

Mester Tamás, a Megasztár korábbi zsűritagja 8 évvel ezelőtt, karrierje csúcsán döntött úgy, hogy elhagyja a reflektorfényt. Bár a zenélés mindig is fontos szerepet játszott az életében, felismerte, hogy a spiritualitás és a meditáció nagyobb értéket képvisel számára. Az RTL Reggeli című műsorában elmondta, hogy a színpadi zenélés helyett manapság meditációs zenéket komponál, elvonulásokat szervez.

„Szájról szájra terjedt, nem is nagyon reklámoztam ezt. Én elmondtam, amit gondolok erről a világról. És azt vettem észre, hogy mostanra több mint tízezer ember tanult meg meditálni velünk” – magyarázta a zenész, aki szerint a nehéz időszakok elengedhetetlenek a lelki fejlődéshez.

Mint mondta, a személyes krízisek segítettek neki abban, hogy mélyebb önismeretre tegyen szert. Ezek az élmények arra ösztönözték, hogy új perspektívából nézze az életet, és segítsen másoknak is átvészelni hasonló helyzeteket. Mester 54 évesen most elfoglaltabb, mint valaha, épp ezért úgy érzi, nem is férne bele az életébe egy párkapcsolat.

Azért nincsenek magánéleti gondjaim, mert nincs magánéletem. Azzal áltatom magam, hogy ez most annyira fontos, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy legyen magánéletem

– idézi a Story Mester Tamást.