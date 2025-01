Őszintén vallott múltjáról a színész.

Szabó Győző a Dunán jövőhéten debütáló Ványa bácsi – Buborékkeringő című film kapcsán adott interjút a Blikknek, melyben a Jászai Mari-díjas színész is feltűnik. Mint kiderült, az alkotásban Szabó a hűségben egyáltalán nem bízó, csábító Doktor karakterét alakítja. A színész sosem tagadta: a való életben is akadt már problémája ezzel a fogalommal.

„Dinamikusan zajlik az életem. Még a feleségeim előtt én nagy kalandor voltam. Mindenki tudja a drogokkal és az alkohollal való kapcsolatomat a múltban, és ezek mind bevonzzák a csajokat is. Ha egy bűn van, akkor sok bűn van” – vallotta be a lapnak Szabó Győző, akinek házasságai során is akadtak gondjai a hűséggel.

Minden kapcsolatnak vannak fent és lent pillanatai. 23 éve élünk együtt a második feleségemmel, Rezes Judittal, és nekünk is voltak mélypontjaink, mert én elég nagy gazember voltam fiatalon, ez nem titok. Bizony tud egy kapcsolat olyan mélypontra kerülni, hogy akár egy új fél is bekerülhet a képbe, de mi erősek voltunk, és túlléptünk mindenen.

– fogalmazott a Szabó, akinek házasságát volt, hogy közös terápiának köszönhetően sikerült megmentenie, de ma már semmiért nem kockáztatná a kapcsolatukat.