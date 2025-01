A nő először gyanakodott, aztán bedőlt a mesének.

Futótűzként terjedt végig a világon a minap egy Anne nevű francia nő története, aki 800 ezer eurót utalt át az interneten egy magát Brad Pittnek kiadó csalónak. Az áldozat "távkapcsolatot" kezdeményezett a filmsztárral, aki időközben rákos beteg lett, kezelését pedig újdonsült partnere finanszírozta. Anne több megszerkesztett kórházi képet is kapott lovagjától, de végül akkor jött rá a turpisságra, mikor meglátta a tévében az igazi Pittet és új kedvesét.

Hasonló eset történt egy évvel ezelőtt egy 67 éves özvegyasszonnyal is, csak neki nem a Harcosok klubja sztárja, hanem Keanu Reeves csapta online a szelet. Katherine férje halála után kezdett levelezni az imposztorral, aki 500 dolláros ajándékutalványt kért bizonyításképp, hogy a hölgy nem csak a pénzét szeretné. Ezt meg is kapta, cserébe viszont azt kérte, hadd hallja a színész hangját.

„Mondtam, hogy 'Te nem ő vagy', és blokkoltam" – idézte az IGN Katherine-t, aki ugyan az első akadályt ügyesen vette, sajnos a második csapdába is besétált, felvette vele ugyanis a kapcsolatot a történetről értesülő igazi Keanu Reeves, a bocsánatkérésből pedig románc szövődött. Katherine szerint még házasság is szóba került közöttük, csak hogy kiszemeltje persze nem az volt, akinek tette magát. Ez végül két év és 60 ezer dollárnyi különböző értéktárgyak átutalása után derült ki, amikorra az idős asszony utolsó tartalékait is felélte. Ekkor persze Reeves és állítólagos menedzsmentje (akivel Katherine szintén levelezett) felszívódott, többet nem válaszoltak neki, holott a nőt annyira kisemmizték, hogy végül az autójában lakott.

Mint mondta, nem hibáztat senkit a történtek miatt saját magán kívül, a sztorit pedig azért osztotta meg a nyilvánossággal, hogy így hívja fel a figyelmet az egyébként gyakori átverési módszerre.