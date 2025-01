Képeket posztolt az első napjáról.

A Megasztár 7. évadának győztese Gudics Máté lett, aki minden idők egyik legnagyobb nyereményét, egészen pontosan 40 millió forintot vihetett haza. Továbbá megnyert egy dalfelvételi lehetőséget is a világhírű Paramount Recording Studiosban, ahová egészen néhány napig kérdéses volt, hogy elutazik-e a Los Angelesben napok óta tomboló tűzvész miatt. Szerencsére viszont az a városrész, ahova mentek, nem érintett, minden biztonságos, így pénteken útnak is indulhattak. Gudics most közösségi oldalán jelentkezett be, melyből kiderült, hogy a járatuk megérkezett az Egyesült Államokba.

Hello Hollywood! Megérkeztem, minden rendben, készülünk a dal felvételére. Addig is néhány kép az utazásról és az első napomról

– írja Instagram-posztjában Gudics.