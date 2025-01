Van okunk a bizakodásra.

Cameron Diaz közel 10 év kihagyás, után a Back In Action című akcióvígjátékban tér vissza, miután a 2014-es Annie után visszavonult a filmezéstől. Az 52 éves színésznő Jamie Foxxszal közösen szerepel majd a Netflix legújabb filmjében, de úgy tűnik, hogy ez nem egy egyszeri alkalom lesz, hanem a jövőben több projektben is szívesen részt venne. Még az sem kizárt, hogy a karrierjét beindító szerepében térhet vissza Diaz.

A Sonic-filmek lelkének számító Jim Carrey decemberben ugyanis azt nyilatkozta, hogy ha egy jó sztoriötlettel keresik meg, akkor visszatérne A maszk esetleges folytatásában. Most pedig a képregényfilmben női főszerepet alakító Cameron Diaz árulta el a Varietynek, hogy ő is újra eljátszaná Tina Carlyle éjszakai klubénekesnő szerepét. Egyedül azzal a feltétellel vállalná azonban az egészet, ha Carrey is benne van.

(via IGN)