Nagyszerű formában van.

Könnyen lehetséges, hogy többeknek is ismerős mostanra Paul Rudd fizimiskája, hiszen az amerikai színész tavaly szeptemberben a Balatonnál lazított Jenna Ortegával. A színészek akkor a Death of a Unicorn forgatása miatt voltak Magyarországon, amely sötét komédiának azóta az előzetese is megjelent.

Hazánkba tartózkodása alatt az ország egyik legismertebb plasztikai sebésze, dr. Krasznai Zsolt is összefutott az 55 éves világsztárral, akiről megállapította, hogy szerinte nem volt még plasztikai beavatkozása.

A Hangya megformálója magyarán az egészséges életmódjának és a genetikának köszönheti, hogy kirobbanó formában van. Erről a napokban az ausztrálok is meggyőződhettek, hiszen a Rudd ott forgatja az Anakonda rebootját, és előszeretettel sütkérezik az óceán partján a stábtagokkal és a kollégáival.