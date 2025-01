Szárnyra keltek a pletykák a két évad szereplőinek románcáról.

Dávid Peta és Széplaki Zoltán egyaránt a Házasság első látásra című műsorban tűnt fel, csak két különböző évadban. A végül szerelemre mégsem találó felek nemrégiben közösen buliztak, ami követőiknél okot adott a találgatásra: egy új románc lehet kialakulóban közöttük? A pletyka végére most maga a személyi edző tett pontot.

„Széplaki Zolit tavaly nyáron, augusztus környékén ismertem meg, a Gaál Zolival közös társaságunknak köszönhetően. Azóta hébe-hóba találkozunk, volt hogy a műsort is együtt néztük, most szombaton pedig elmentünk együtt bulizni. Erről posztoltam is egy videót, amit sokan félreértettek, mert csak barátok vagyunk. Azt nyilvánvalóan én is elismerem, hogy ő egy helyes fiú, de semmi több” – kezdte Dávid Petra a Borsnak, hozzátéve: nem csak vele, de Kovács Renivel is összeboronálták a férfit az interneten, a hozzászólások között pedig kő kövön nem maradt.

„Zoli olyan közkedvelt szereplője lett a műsornak, hogy

elképesztő, milyen reakciókat váltott, amikor azt hitték, összejöttem vele.

Nem is tudom, ki lehetne a párja, akit elfogadnának. Volt nálam fent hétvégén, láttam az Instagram-oldalát, brutális volt. Nem volt olyan perc, hogy ne kapott volna értesítést.”

Persze a tűzoltó mellett ő is keveredett már félreértésbe egy apró gesztus miatt.

„Számomra a legkomikusabb az volt, amikor azt olvastam, hogy a kommentelők szerint Brem Lacival voltam Srí Lankán, mert a születésnapomra hozott nekem egy csokor virágot” – árulta el.