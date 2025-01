Fotó: Velvet

Még tavaly év végén került kórházba Horváth Éva, miután súlyos motorbalesetet szenvedett Balin. Az egykori szépségkirálynőt Indonéziában és Magyarországon is megműtötték, jelenleg is egy budapesti kórházban lábadozik. Mint kiderült, továbbra sem lehet megmondani, mennyi időt fog igénybe venni a felépülése, hiszen számos, még ismeretlen tényezőn is múlik.

Óriási sikernek könyveltem el, hogy a héten abbahagyhattam azt az erős antibiotikum-kúrát, amit mostanáig kaptam. Bevallom, borzasztó rosszul voltam tőle, egész nap csak aludni voltam képes a sok mellékhatás miatt, de nem panaszkodom, hiszen tudom, milyen nagy szükség volt erre is a gyógyulásom érdekében. Sajnos gyorsan kiderült, hogy fellélegezni még nem lehet, belázasodtam, ám hogy mi lesz a következő lépés, az a jövő kérdése... Nem túlzok, amikor azt állítom, az elmúlt két hónapban bepótoltam, ami eddig olyan szerencsésen kimaradt az életemből, mert tavaly augusztusban szedtem életemben először antibiotikumot

– árulta el a Storynak Horváth Éva, az influenzajárvány miatt látogatókat jelenleg nem fogadhat, mégsem lehet azt mondani, hogy unalmasan telnének mindennapjai.

Miután Horváth gyerekei egy egész hónapot töltöttek Magyarországon időközben visszamentek Balira, de előtte még meglátogathatták az édesanyjukat, hisz akkor nem voltak lezárva a kórházak.

Nagyon féltem, mit szólnak majd hozzá, amikor először meglátják a lábamból kiálló csavarokat, de mivel közeledik a farsang, viccelődtünk egy jót, hogy akár Frankensteinnek is beöltözhetek. Nem féltek tőle. Sőt, azt is kíváncsian végignézték, ahogy injekciókat kapok. Nekem az ilyesmi nem fáj, remélem, ezt látva a fiaim sem fognak félni a szuriktól. Sajnos nem lehetek most velük, de tudom, hogy nekik Balin sokkal jobb, mi pedig az apukájukkal mindent megteszünk, hogy a legjobbat hozzuk ki számukra ebből a helyzetből

– fogalmazott.