Mint arról korábban beszámoltunk, a Polgár házaspár floridai otthonát is lerombolta az Egyesült Államokban pusztító Helene és Milton hurrikán. A Feleségek luxuskivitelben című műsor egykori szereplője és műkereskedő férje vlogvideójában be is mutatták a helyrehozhatatlan károkat, az ingatlanjukra ráadásul még biztosításuk sem volt. Polgár Tünde novemberi posztjában helyzetjelentést adott követőiknek, és mint akkor kiderült, már elkezdték újjáépíteni az amerikai otthonukat. A házaspár ezúttal örömmel adta hírül, hogy mostanra elkészültek a felújításokkal.

„Végre vége, elkészült a kényszerfelújítás! De csak mert feszes ütemet diktáltunk magunknak – mondta Polgár Árpád a vadonatúj konyhájukban állva, hogy aztán a követőiknek a ház többi szobáját is megmutassák. Hangsúlyozták, ők maguk is sokat dolgoztak a felújítás alatt, egyrészről, hogy haladjanak – ugyanis volt olyan szakember, aki csak hónapokkal később tudott volna jönni –, illetve, hogy ne érezzék annyira tétlennek magukat.

(via Story)