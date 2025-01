A műsorvezető is kedveli a régiségeket.

Fotó: TV2

Január 6-tól újra műtárgyak, régiségek, féltve őrzött családi ereklyék érkeznek Till Attilához és a Kincsvadászok szakértőihez a TV2 stúdiójába. Az előző széria sikere után 2025-ben is értékesnek vagy épp értéktelennek gondolt régiségek keresik új gazdájukat, meglepetésekből pedig ezúttal sem lesz hiány. Mint ismert, Till Attila is odáig van a régiségekért, így néha egyenesen szurkol, hogy az eladó ne tudjon megegyezni a kereskedőkkel, mert ő szeretné megvenni az érdekes, vagy nagyon különleges tárgyat.

„Nem vagyok igazán gyűjtő, de szeretem nagyon a régi tárgyakat, festményeket. Mivel képzőművészeti iskolákba jártam, van erre egy fókuszom. A műsor forgatása alatt is volt olyan tárgy, hogy szóltam a kereskedőinknek, hogy ha nem megy el, én megveszem, és volt is ilyen. Kettő olyan tárgyam is van. (...) Meg volt egy szék, amiből én kértem hasonlót, mint ami a műsorban volt és a kereskedők kerestek nekem az 1920–as évekből nagy örömömre!” – árulta el a Metropolnak Tilla, aki hozzátette: nagy szívfájdalma, hogy egy-egy régi tárgy az évek múlásával nemhogy többet, sokszor kevesebbet ér.