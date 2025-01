A színésznő boldog, amiért ismét a családja közelében lehet.

A Szomszédok Janka nénije, Pásztor Erzsi köszöntötte újévkor az országot az RTL képernyőjéről. A Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas művésznő felemás érzésekkel vágott neki a 2025-ös esztendőnek, ugyanakkor bizakodva és jó kedéllyel kezdi az új évet. Most a Storynak mesélt erről:

A nyolcvankilencedik évemben járok, és akárhonnan is nézem, ez akkor is nyolcvankilenc. Már jobban kell vigyáznom magamra. Ezért az ünnepek alatt nem lehettem együtt a lányommal, mert ő pont szentestén betegedett le. Egy makacs vírus döntötte ágynak, és még szilveszterre sem gyógyult meg, ezért mindenki a maga lakásában üldögélt. De az, hogy végre hazaköltözött Olaszországból, és a közelemben él, számomra valóságos mennyei manna

– mondta a Jászai Mari-díjas művésznő, hozzátéve: nagyon szerencsésnek érzi magát, mert az isiászát leszámítva kifejezetten jó egészségi állapotban van.

Bár a színésznő sosem gondolta volna, hogy ennyi idősen még játszani fog, de a Turay Ida Színház egyik népszerű darabjában a mai napig szórakoztatja a közönséget. Mint mondta, a színház az élete, viszont ha észreveszi magán, hogy már nem jut eszébe a szövege, azonnal abbahagyja a munkát. „Mégis jó lenne úgy elmúlni a világról, hogy halálomig megmarad a színház. A szinkronizálást viszont abbahagytam, és az is biztos, ha tényleg lesz újra Szomszédok, abban már nem szeretnék részt venni” – tette hozzá.

A színésznő a hétköznapokban sem unatkozik: keresztrejtvényt fejt, napi szinten főz és takarít, de szívesen jár a piacra bevásárolni is, tévézik, telefonon beszélget a barátnőivel, és a lányával tölt időt.

Nekem ez elég. Szilveszter éjszakáján csak egy dolgot kértem a Jóistentől. Azt, hogy hadd maradjak még egy kicsit, és abban a mederben folyjék tovább az életem, ahogy most. Ennyi idősen nem vágyom elérhetetlen dolgokra. Sokszor az elérhetőt sem érem el. Az öregségnek nagy szomorúsága, hogy az embernek már nincsenek szülei, és sok kedves barátot is elvesztettem. Szerencsére kaptam újakat is a sorstól, és a régiek emléke velem marad