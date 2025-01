Újabb szerepkörben láthatjuk a színésznőt.

Nem túlzás azt állítani, hogy az Eufóriának és a Fehér Lótusznak köszönhetően világhírnévre törő Sydney Sweeneynek igen mozgalmasak voltak az elmúlt esztendők. A Deadline információi szerint viszont az elkövetkezendő időszak legalább ennyi kalandot tartogat majd a számára.

Mint kiderült, az A24 és a Picturestart filmgyártó cégek közösen dolgoznak Edgar Allen Poe amerikai költő The Masque of the Red Death című könyvének filmes adaptációján, amelynek főszerepét szánják Sydney Sweeneynek. A produkció forgatókönyvírója és egyben rendezője Charlie Polinger lesz, ő vezető producerként is fog tevékenykedni Lucy McKendrick mellett. A források szerint már idén elkezdhetik a forgatást.

A novella eredeti története egy herceg köré összpontosul, aki megpróbálja elkerülni a vörös halál néven ismert pestist azzal, hogy elbújik az apátságában. Vélhetően a herceg szerepét szánják Sweeneynek, ami egy újfajta koncepció a sztori szempontjából, ám egyelőre semmilyen más részlet nem derült ki a produkcióról.