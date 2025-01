Az influenszer ugyanakkor leszögezte, hogy továbbra sem szeretne politizálni.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, hivatalosan is megtörtént a hatalomátadás az Egyesült Államokban, Donald Trump hétfőn beiktatott új amerikai elnök pedig az első naptól kezdve előrevetítette, hogy a Trump-adminisztráció bizony nem fogja lopni napot. Az Egyesült Államok 47. elnöke a Capitoliumban mondott első beszédében rögtön kijelentette: most jön csak Amerika aranykora. Mint fogalmazott, ismét tisztelni fogják az USA-t, visszaállítják a városokban a rendet, illetve mostantól csak két nem létezik, a férfi és a nő.

Utóbbi kijelentését nemrég a Kőgazdag fiatalokból ismert PSG Ogli is üdvözölte a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében, melyben a következőt írta az:

Továbbra sem fogok politizálni, de ezt nagyon adom! Amerika kezd helyreállni!

– olvasható az Influenszer bejegyzésében, akiről a napokban az Irigy Hónaljmirigy egyik tagja fogalmazott meg éles kritikát.