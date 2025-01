Legutóbb konfitált kacsacombot készített párolt lilakáposztával.

Schobert Norbert a minap arról számolt be követőinek egy lapozható bejegyzésben, hogy milyen ízletes vacsorával várta haza szeretetteit. A fitneszedző az Instagramra posztolt fotók tanúsága szerint fokhagymás, konfitált kacsacombot készített, melyhez párolt lilakáposzta volt a köret. Ennek kapcsán egy kérdést is feltett követőinek, miszerint mit érdemelnek azok a férfiak, akik meleg étellel várják haza párjukat. A jól ismert mondás ugyanis úgy tartja: férfit a hasán keresztül lehet megfogni, ezért arra volt kíváncsi, vajon ez fordítva is igaz-e az Instagram-felhasználók szerint.

Schobert egyúttal azt is elárulta, hetente két-három alkalommal főz családjának.

„Azt mondják, a férfiakat a nők a hasukon keresztül tudják a legjobban megtartani... Nem tudom. Kedves Nők! A férfiak mit érdemelnek, ha az Asszonyt várják néha haza meleg vacsorával? Meg lehet a hasukon keresztül fogni a nőket is?

Én heti 2-3x főzök a családnak. A fiúknak természetes. Azt se mondják: »Kösz Fater ez isteni volt...« Lehet nem is az.... Ez ma fokhagymás, konfitált kacsacomb rengeteg fokhagymával, sült májával és hozzá édesítővel, meg egy korty aszúval készült, párolt lilakáposztával

– osztotta meg követőivel a fitneszguru.