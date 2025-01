Egyelőre keresik a helyünket a világban.

Fotó: Rostás Bianka / Velvet

Dobó Ági idén ősszel számolt be arról, hogy családjával egy időre Costa Ricára költöztek. Az egykori szépségkirálynő kezdetben a két gyermekével, Benedikttel és Nataniellel kezdte meg új életét a közép-amerikai országban, de rövidesen építési vállalkozóként dolgozó férje, Kis Csaba is csatlakozott hozzájuk.

Az egykori szépségkirálynő rengeteget posztolt az új életükről, így abba is bepillantást nyerhettünk, hogy hol laknak, illetve a gyermekek hová járnak iskolába a trópusi országban. Dobó most a közösségi oldalán tartott kérdezz-feleleket, melyben arra is válaszolt, mi volt az, amitől a legjobban félt kiköltözéskor.

„Az egzisztenciális szorongásom volt a legerősebb. Nagyon féltem, hogy nem tudok úgy, annyit termelni, mint otthon. Ugyan bíztam magamban, de leginkább azért lehetek hálás, hogy azok a cégek, ügynökségek bíztak bennem, akikkel hosszú évek óta dolgozom és velem tartottak ide is, sőt, újak is bizalmat szavaztak nekem. Az elmúlt hónapok alatt bebizonyosodott, hogy feleslegesen féltem”– mondta Dobó, aki arra is válaszolt, hogy két kisfia mellé szeretne-e harmadik gyereket.

Nagyon. És igen, egy kislányt. Ez tudom, hogy a legizgalmasabb téma nektek, rengetegen kérdezitek. Viszont egyelőre kicsit keressük a helyünket a világban, életben, nem lenne épp a legalkalmasabb vállalás... Az évek viszont szaladnak velünk is, szóval sok időnk nincs gondolkodni.

(via Origo)