Életében először jelölték Oscar-díjra az énekes-színésznőt.

A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia magyar idő szerint csütörtök délután jelentette be a 97. Oscar-díj-átadó hivatalos jelöltjeit. Ariana Grande például a Wicked című filmben nyújtott alakításáért érdemelte ki a jelölést a legjobb női mellékszereplő-kategóriában, ami miatt a 31 éves énekes-színésznő örömében sírva is fakadt. Legalábbis erről tanúskodik az a lapozható bejegyzés, amelyet az Instagram-oldalán osztott meg, miután nyilvánosságra hozták a jelöltek listáját.

„Felkapom a fejem két zokogás között, hogy köszönetet mondjak a @theacademynek ezért a felfoghatatlan elismerésért. Nem bírom abbahagyni a sírást, ez nyilván senkit nem lep meg. Alázattal és mély megtiszteltetéssel tölt el, hogy ilyen ragyogó társaságban lehetek, és osztozhatok ezen a kis Arival, aki leült és tanulmányozta Judy Garlandot, ahogy a Somewhere Over the Rainbow-t énekelte, mielőtt megjelent a hatalmas, gyönyörű buborék. Olyan büszke vagyok rád, te kis apróság. Még egyszer szívből köszönöm ezt az elismerést” – fogalmazott Grande, majd köszönetet mondott kollégáinak is, akikkel együtt dolgozott a Wickeden. Az énekes-színésznő mellett a legjobb női mellékszereplő kategóriában egyébként Monica Barbarót, Felicity Jonest, Isabella Rossellinit és Zoe Saldanát is jelölték.

(via People)