Évekig nagy hatással volt rá az eset.

Benedict Cumberbatch a Varietynek adott interjút, melyben szóba került, hogy még mielőtt megnősült és családot alapított volna, egy igen rémisztő élményben lehetett része. Az akkor húszas éveiben járó brit színész 2004-ben Dél-Afrikában forgatta a BBC To the Ends of the Earth című minisorozatát. Egyik nap a barátaival búvárkodni mentek, de visszafelé defektet kapott a kocsijuk. Amikor félreálltak az út szélére, hat férfi kirabolta és elrabolta, majd az autóba kényszerítették őket, és órákon át furikáztatták magukat. Végül megkötözve hagyták magukra a társaságot, mielőtt elmenekültek.

Az eset hatással volt az időérzékelésemre, de nem feltétlenül jó módon. Türelmetlenné tett ahhoz, hogy hétköznapi életet éljek, és ezzel a türelmetlenséggel a mai napig küzdök

– idézte a 24.hu a Doctor Strange sztárját, akit alapvetően megváltoztatott a félelmetes eset: bizonyos értelemben adrenalinfüggővé vált, és olyan egyesek által kockázatosnak tartott hobbikat kezdett el űzni utána, mint az ejtőernyőzés.

Rádöbbentett, hogy bármelyik pillanatban meghalhatok. Úgyhogy repülőgépekből ugráltam ki és mindenféle egyéb kockázatot vállaltam. De akkoriban a szüleimen kívül még nem kellett senki másra gondolnom. Mára ez megváltozott, ami kijózanított

– jelentette ki a színész, aki feleségével három fiúgyermeket nevel. „A határon táncoltam, úgyhogy láttam, mi van azon túl. És idővel elfogadtam, hogy egyszer mindannyiunk története véget ér” – tette hozzá.