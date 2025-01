Az anyaság mellett kevés idő jutott magára.

Kulcsár Edina tavaly augusztusban adott életet negyedik gyermekének, egy kisfiúnak. Az egykori szépségkirálynő és férje, Varga Márk, azaz G.w.M egy különleges nevet, a Diont választották második közös babájuknak. Az édesanya számára a gyermekei az elsők, de emiatt az egyik legfontosabbra nem tudott elég figyelmet fordítani: az egészségére. Most viszont a Hot! magazinnak adott interjújában elmondta: egyre több idő jut magára, amit sportolással tölt.

Régóta vártam, hogy elérkezzen az a szakasz, amikor végre visszatérhetek a mozgáshoz. A várandósságom alatt is sportoltam az utolsó hetekig, és elképesztően jólesett. Szerintem ennek köszönhetően tudtam most gyorsabban formálódni. Egyáltalán nem volt nehéz az átállás, hiszen azt gondolom, minden fejben dől el. Elég húzós időszak van mögöttem a gyerekvállalás tekintetében, hiszen Amara születésekor Nina hároméves volt, és a kislányom érkezésével jelentősen átalakult az életem, ráadásul még ő sem ünnepelte az első születésnapját, amikor kiderült, hogy érkezik Dion is