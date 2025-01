Hannaróza is várja már a nagy napot.

Mikes Anna és Krausz Gábor számára izgalmasan indult az újév, a sztárséf ugyanis Maldív-szigeteki nyaralásukon eljegyezte kedvesét. A lánykérés részleteiről írtunk már, most azonban kiderült, egy hajszálon múlott, hogy nem hiúsult meg Krausz terve, egy tölténytolldísz miatt ugyanis fennakadt a reptéri ellenőrzésen a kabátja – ráadásul ott rejtegette a Mikesnek szánt ékszert is.

„Közben a monitoron én láttam, hogy ott van még egy gyűrű is. Anna is nézte a monitort, csak nyilván fogalma se volt. De mondom úristen, most mi lesz? B opció, ott a reptéren, a szekusok között fogom megkérni a kezét. Nem lett volna annyira romantikus.”

A sztárséf fél évet készült a nagy kérdés feltételére, de végig hatalmas titokban tartotta a dolgot, saját szülein és legközelebbi barátain kívül egyedül az újdonsült menyasszony szüleit avatta be a tervébe, az elutazásuk előtti napon áldását kérte tőlük a frigyre.

Mikes elmondása szerint amint az ujjára került a gyűrű, vőlegénye aznap tovább is lépett a következő projektre, vacsorájuk közben már az esküvőjük is szóba került.

Hannarózának az itthoniak mesélték már el, meg a videókat, fotókat mutatták neki. De nagyon izgatott volt, és ő alig várja az esküvőt, mert hogy ő fogja hozni az Anna keresztfiával a gyűrűt hozzánk. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, ami most előttünk áll

– árulta el a TV2 kameráinak a Séfek séfe szereplője. Azt egyelőre nem tudják, pontosan mikor szeretnének oltár elé állni, a ceremónia időpontja sok mindentől függ, de még idén összekötnék az életüket.

„A nászutat azt pontosabban tudjuk, több opciónk van, visszamennénk a Maldív-szigetekre is, de ugyanakkor látnánk még világot.”