Stana Alexandra nagyon büszke rá, hogy a Dancing with the Starsszal az elmúlt években szerinte hanyatlóban lévő tánc újra fellendült, ennek pedig az egyik nagykövete lehet. Annak ellenére is, hogy a műsorral együtt teljesen felfordult az ő élete is. A Borsnak adott interjújában elárulta, hogy az elmúlt időszakban igyekszik folyamatosan építeni a karrierjét, de végre a szerelmi életéről is mesélt.

A népszerű táncosnő tisztában van azzal, hogy a szerelem elképesztő módon háttérbe szorult az elmúlt évében. Mint mondta, szüksége is volt arra, hogy teljesen a magam útját járhassa, és a karrierjében fejlődjön, illetve valóra váltsa azokat, amiket eltervezett.

Nagyon karrierista embernek tartom magam, és folyamatosan az új kihívásokat hajtom – ez tesz boldoggá. Ezzel szemben a magánéletemre egyáltalán nem ez a jellemző. Ott úgy vagyok vele, hogy úszom az árral, és majd lesz valami. Ha valaki szeretne belépni az életembe, nem állok ellen neki, de nem hajtok semmit és senkit

– árulta el a lapnak Stana, aki egyébként mindig is így álltál a szerelemhez: „Soha nem kerestem. Sosem terveztem el, hogy akkor most rászánom magam és keresek egy társat. Nem mondom, hogy nyáron nem próbálkoztam azzal, hogy nyitott legyek, de rájöttem, hogy nem áll jól nekem, ha görcsösen állok hozzá”.

A DWTS sztárja egyet biztosan tud, mégpedig hogy nem egy társkeresőn fogja megtalálni a párját. Nem keresi a szerelmet; azt gondolja, hogy akit neki szántak, majd megtalálja.

Alapvetően nyitott természetűnek tartom magamat. Könnyen barátkozom, egyszerű beszélgetni velem, viszont a mélyebb rétegeimet nagyon későn nyitom meg. Az igazi, közeli barátaim is nagyon sokáig voltak a környezetemben, mire teljesen megnyíltam nekik. Szerintem sok ember van ezzel úgy, hogy bizalmatlanabb, és nem mindenkit enged be, főleg ha a média világában mozog.

Bár a szerelem egyelőre nem találta meg, úgy érzi, teljes most az élete. Ez pedig annak köszönhető, hogy „teljes elfogadásban él, és próbálja mindig a pozitív oldalát nézni az adott napnak”.