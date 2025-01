A színész úgy véli, kiöli az izgalmat az, hogy bármit el lehet érni az interneten.

Árpa Attila nemrég a Viasat3 Ki vele! című műsorának vendégeként fejtette ki véleményét arról, hogy az interneten napjainkban már mindössze néhány kattintással elérhető bármilyen tartalom, beleértve azokat a fotókat is, amelyeken a modellek aligruhában láthatók. A Pokoli rokonok című sorozat szereplője úgy véli, kiöli az izgalmat a túl könnyű elérhetőség.

„Olyan sok az impulzus. Már rég nem az történik, hogy meglátok valami különlegeset, és vágyok rá, mert még nem láttam, nem éreztem, nem szagoltam. Amikor én fiatal voltam, akkor azért komoly munka volt abban, hogy egy nőt meztelenül láthassak valahol, képen. Most kamaszkorról beszélek, akár gyerekkorról. A magazinhoz is csak 18 éven felüliként lehetett hozzáférni a benzinkúton, és be volt csomagolva. Ez nehéz volt. Ma ez két kattintás” – magyarázta a színész-producer, hozzátéve, fiatalként neki nehezebb dolga volt ruhátlan nőket látni.

Ott voltak a magazinok a benzinkúton, becsomagolva, és csak tizennyolc éven felülinek adták ki. Ma ez nem így megy. Ma két kattintás egy szép női testet látni. Ma felnyitod az Instagramot, és ha megnézel három ilyen fotót, akkor az algoritmus nyolcvanmilliót fog bedobni. Ki is kapok érte néha!

– nevetett Árpa, majd kiemelte:

És egyszer csak tele van az algoritmusod szép testű bikinis nőkkel. Már semmi különleges nincs ebben. Jó… receptekkel és macskákkal is tele az algoritmusom.

A színész ezt követően elárulta, már nem is fogja meg egy-egy bikinis fotó.

„De ez a fajta ízlésbéli túlterheltség ahhoz vezet, hogy annyi szép, fiatal bikinis nőt látok, hogy már nem azt mondom, hogy hoppá, de csinos. Hanem kezdem keresni a hibákat bennük, meg hogy tíz közül melyik a legcsinosabb. Olyanfajta tökéletességarányt keres az ember agya, hogy ott már nincs is helye ösztönös vágynak. Már nem tud megfogni egy szép bikinis test, ha meglátom, mert már nincs benne semmi különleges.”

(via Ripost)