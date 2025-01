Közkincsé tette a fergeteges videómontázst.

Csonka András nyáron az RTL Reggeli című műsorában tartott élménybeszámolót, amikor a színésztársa, Hajdu Steve mobiltelefonjával a kezében először mögé lopakodott, majd hangosan elkiáltotta magát: „Bandi!” – frászt hozva a kollégára. Mint kiderült, Hajdu már 2-3 éve készít TikTok-videókat arról, ahogy Csonka Andrást a legváratlanabb helyeken rémiszti halálra. Most a színész 60. születésnapjára egy best of-összeállítással kedveskedett kollégájának.

Sajnos mocskosul fogok a videóban káromkodni, de tedd a szívedre a kezed, te mit tennél, ha rád ijesztenek. Sikítasz, vagy elájulsz, esetleg káromkodsz. Én az utóbbit választottam. Szóval az van, hogy Hajdu Steve kollegám évek óta megijeszt, főleg az öltözőben, de most már a szabadban is. Na, és ezt videóra is veszi