A színésznő az egyik nagy kedvencével találkozhatott.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

A The Brutalist című amerikai film egy disszidált magyar házaspár, Tóth László és felesége, Erzsébet életét mutatja be, miután túlélték a holokausztot, és az Egyesült Államokba költöztek. Miután az Oscar-díjra jelölt alkotást 2023-ban túlnyomórészt Magyarországon forgatták, így a főszerepet alakító Adrien Brody sokat tartózkodott akkor hazánkban. Az 51 éves amerikai világsztárral Nyári Dia is összefutott, és egy közös fotó is készült róluk, amit most a színésznő megosztott az Instagarmján.

„Mikor ez a kép készült, csak annyit tudtam, hogy totál zavarban vagyok, és hogy még nem posztolhatom ki, mert ezzel a feltétellel engedte, az egyébként nagyon kedves, és szerény zseni, Adrien Brody. Mára pedig már azt is tudom, hogy ezért a filmért jelölték Oscar-díjra Jancsó Dávidot, és izgulhatunk érte, hogy szobrot kapjon »A brutalista« vágásáért. Hajrá, hajrá ”– írta a bejegyzésében Nyári.