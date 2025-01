A felvétel futótűzként kezdett el terjedni a TikTokon. Többen megjegyezték, bűn nem felismerni Willem Dafoe-t.

Óriásit ment a TikTokon egy videó Willem Dafoe-ról a napokban, melynek készítője egyáltalán nem tudta, kit is szólított le egy rövid interjúra az utcán New Yorkban. A felvételen az Oscar-díjra és Golden Globe-díjra jelölt amerikai színész látható, amint lazán válaszol a tiktokker néhány kérdésére, aki előbb az öltözékét dicsérte meg, majd arról kezdte el faggatni, mivel keresi a kenyerét. A Pókember és a Szegény párák című filmek szereplője be is mutatkozott az utcán idegenekkel interjúkat készítő tartalomgyártónak, ám az láthatóan még ekkor sem volt képben vele, kivel beszélget.

Miután megkérdezte a 69 éves színészt, hogy mi a munkája, arra terelődött a szó, mit szeret abban a leginkább. Ha Dafoe furcsállta is a kérdést, de azért válaszolt rá.

„A munkám mindig másmilyen, soha semmi nem ugyanolyan” – fogta rövidre a színész, akitől ekkor megkérdezték, milyen tanácsot adna azoknak, akik most kezdik a színészi pályát.

„Nem adok tanácsot. Mindenkinek meg kell találnia a maga útját. Csak élvezzék, amit csinálnak” – jelentette ki Dafoe, aki a következő kérdésére, miszerint hogyan szeretné, hogy emlékezzenek rá, már nem válaszolt, mondván, nem gondolkozik ilyesmin. Arra pedig, hogy miként képzeli el magát öt év múlva, csak annyit mondott:

„Fogalmam sincs, nehezen tervezek a holnapon túl.”

A videót készítő férfi kapott hideget-meleget, amiért nem ismerte fel a világhírű színészt.

