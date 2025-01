Manapság már egyáltalán nem meglepő, ha néhány közösségi médiás influenszert láthatunk viszont a népszerű tévéműsorokban, hiszen nagy követőbázisuk miatt egyre több reflektorfényt kapnak. Tavaly Zsigmond Angélát láthattuk az Ázsia Expresszben, Sápi Vivit a Sztárboxban, de Lady Szomjas is vezette már az X-Faktor háttérműsorát.

Mint kiderült, a Házasodna a gazda készítői is valami hasonlóban gondolkodtak, amikor felkeresték Daisyt, aki az évek alatt több százezres követőtáborra tett szert. Az anyuka, aki végzettsége alapján kertészmérnök, főleg gyógynövényekkel kapcsolatos hasznos tudnivalókat és recepteket oszt meg az oldalán. Daisy a követőinek arról számolt be, hogy azt szerették volna, ha a társkereső műsorban próbálna szerencsét, pedig ahogy a közösségi médiában használt felhasználóneve is mutatja, (Bukovicsné Békefi Daisy) valójában házas asszony.

„Arra gondoltam, elmesélem nektek, milyen tévéműsorokban hívtak, mert jó pár mókás is van közöttük. Pár hete történt, hogy megkerestek, hogy lenne-e kedvem szerepelni a Házasodna a gazdában. Szimpatikus a profilom....miközben a profilomon kint van, hogy Bukovicsné, tehát nekem már van férjem. Lehet, hogy azt gondolták, hogy a fantasztikus lehetőség hallatán rögtön elválok...” – idézte a story.hu Daisyt, aki azt is hozzátette: még közös fotói is vannak a férjével.