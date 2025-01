Szőcs Renáta tavaly év végén osztotta meg a hírt, miszerint másodjára is anyai örömök elé néz. Mint kiderült, a Star Academy korábbi győztese már nagyon várta, hogy kislányát, a 2023 májusában született Améliát kistestvérrel ajándékozza meg. Abban pedig, hogy a gyerekek között ne legyen korkülönbség, az énekesnőt a férje, Márk is támogatta. A szerelmesek előző hónapban tartott genderbuliján arra is fény derült, hogy az édesanya egy kisfiút hord a szíve alatt.

Most Szőcs követőinek azt is megmutatta a legutóbbi Instagram-posztjában, hogy az elmúlt időben szépen elkezdett kigömbölyödni.

Azt mondják, a második várandósságnál hamarabb nő a pocak. Pont egy hete készült ez a pár fotó, és most már egy hét alatt azt érzem, hogy megint óriásit nőtt a pocakom, szóval ezen a fotón már kicsinek látom ahhoz képest, amilyen most. Valószínű tényleg van valami abban, hogy a másodiknál gyorsabban nő, nálatok is hasonló a tapasztalat?

– írja a fotója mellett az énekesnő.