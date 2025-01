A modell és fotós saját egészségét tette kockára a világrekord-, illetve a látványos képek miatt.

Fotó: instagram

Új világrekord született a legmélyebb víz alatti fotósorozat kategóriájában, amelyet Steve Haining fényképész és Ciara Antowski modell állítottak fel. A divatmagazinba illő képeken Antowski játszi könnyedséggel pózol a kamerának, azt azonban nem árt fejben tartani, hogy a duó 49.9 méter mélységig ereszkedett a végeredmény érdekében. Egészen pontosan a floridai Boca Raton közelében található Hydro Atlantic hajóroncsokhoz merültek le, ezzel pedig pont tíz métert vertek rá az előző csúcstartókra, Kim Bruneau-ra és Pia Oyarzunra.

A Guiness-rekorderek egy évet készültek az akcióra, speciális tréningjükön például megtanulták, mikor és meddig kell dekompressziós megállókat tartaniuk a merülés során, hogy a víz alatti nyomás ne okozzon egészségügyi panaszokat náluk. Antowski a légzéstechnikáját is a lehető legjobbra fejlesztette: a fotózás alatt nem is volt nála búvárfelszerelés, az oxigént is a biztonságukért felelő más búvárok biztosították addig neki.