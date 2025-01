A sikeres színész már jó ideje tartozik a Szex és New York sztárjának.

Kristin Davis nemrégiben azzal állt elő, hogy egy sikeres színész a '90-es évek óta tartozik neki pénzzel. A Szex és New York és az És egyszer csak... sztárja ugyan nevezte meg az illetőt, ám azt tudni lehet, hogy teljesen elfeledkezett arról, hogy vissza kellene adnia a kölcsön kapott 5 ezer dollárt (mai árfolyamon számítva 1,9 millió forintot). Sőt, az említett színész azóta nem is keresi a színésznőt, eltűnt az éterben, miután megkapta a pénzt.

„Volt egyszer egy randim egy színésszel, akinek akkor nem volt munkája, azt hiszem még a Szex és Nem York előtt volt ez még. Mostanra nagyon sikeres lett. Már régen is tehetséges volt, de akkoriban nem volt pénze. Nekem igen, mert dolgoztam, és amikor ott voltam nála, láttam a rengeteg figyelmeztető levelet, hogy kikapcsolják az áramot. Nem tudta fizetni a számlákat. Ezek a levelek ellepték a házát. Megkérdeztem tőle, mi a baj, aztán elmesélte, lerobbant a motorja, amivel a meghallgatásokra járt. Erre rákérdeztem, adhatok-e neki kölcsön” – mesélte az Are You a Charlotte? című podcastműsorban az 59 éves színésznő, hozzátéve, csak később jött rá, hogy nagy hibát követett el.

„A dolgok szörnyű fordulatot vettek, minden megváltozott. Tudnom kellett volna... DE úgy éreztem, tudok neki segíteni, és segíteni is akartam. Nagyon tehetséges, ma is az. Odaadtam neki a pénzt, úgy 5 ezer dollárt, aztán nem hívott többet. Én meg csak lestem, hogy mi a fene...”

(via Female First)