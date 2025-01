SAG-ra és Golden Globe-ra is esélyes volt, Oscarra viszont nem.

A Los Angeles-i erdőtüzek miatt egy kis csúszással, előző hét csütörtökön lett nyilvános a 2025-ös Oscar-gála jelöltjeinek listája. A nagyjából papírforma szerint alakuló névsorban többek között Ariana Grande és Demi Moore is helyet kapott, az azonban meglehetősen nagy meglepetést okozott, hogy a The Last Showgirl-t egyetlen kategóriában sem láthattuk viszont. A kritikusok imádták Pamela Anderson új, keserűen őszinte filmjét, amivel SAG- és Golden Globe-díjra is esélyessé vált a színésző, az Akadémiát azonban a jelek szerint annyira nem nyűgözte le Gia Coppola alkotása.

Anderson most friss interjújában elárulta, mit szól ahhoz, hogy lecsúszott a jelölésről.

„Nem, nem jelöltek Oscarra, de el sem tudtam volna képzelni. A SAG jelölt, ami nagyon izgalmas, és… ez az egész egyszerűen váratlanul ért és izgalmas. Mindig is azt mondom, hogy a győzelem ott van magában a műben, amelyben játszok. Egy olyasvalamit alkothattam, amit imádok, és a lelkemnek szüksége is volt erre" – idézte az IGN a Baywatch egykori sztárját.

Ha Andersonért ugyan nem is, Jancsó Dávidért, A brutalista magyar vágójáért mindenképp szoríthatunk a gálán, amit helyi idő szerint március 2-án, vasárnap este rendeznek majd meg.