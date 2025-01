Molnár Anikó előző kapcsolata tavaly ért véget, ami fájdalmas sebeket okozott számára. Az egykori valóságshow-hős nem titkolja, örülne, ha lenne egy férfi mellette, pláne, hogy mostanában igencsak rájárt a rúd.

Az a baj, hogy teljesen egyedül vagyok mindenre. Anyut nem tudom megkérni, mert nyilván nem fogom elküldeni a boltba a kis szatyrával, hogy cipeljen mindent haza. Szóval inkább én vásárolok be betegen is, amellett, hogy figyelek a munkáimra, meg ott vannak kutyák is. És mivel nincs pasi mellettem a ház körüli, meg az autóval kapcsolatos dolgok is rám maradnak, annak ellenére, hogy ezek nem feltétlenül női dolgok